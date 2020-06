Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo!

Juventus-Milan, ecco le formazioni ufficiali:

JUVE-MILAN – Il calcio in Italia torna ad essere giocato dopo il lungo periodo di stop per l’emergenza Covid-19. La prima gara ufficiale sarà una superclassica del calcio nostrano. In un Allianz Stadium privo di pubblico, Juventus e Milan si contendono un pass per la finale di Coppa Italia del 17 giugno.

LE FORMAZIONI – Maurizio Sarri non rischia Chiellini e affida la porta di Coppa a Gigi Buffon. Danilo torna in veste di terzino destro, con il compito di coprire le incursioni di Douglas Costa. Escluso Khedira a centrocampo, con la regia che resta a Pjanic e Bentancur che agirà da mezz’ala. Tridente leggero, con Dybala da attaccante centrale, che agirà da falso 9 a supporto di CR7 e Douglas. Dall’altra parte Pioli fa i conti con diverse assenze. Ibrahimovic non è disponibile, Theo Hernandez e Samu Castillejo compaiono tra gli squalificati. Spazio dunque a Calabria sulla fascia sinistra, mentre in attacco sarà Rebic a reggere il reparto rossonero, supportato da una linea di trequartisti a tre.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.:Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.:Pioli

