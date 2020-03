Juventus-Milan, Buffon confermato portiere di Coppa

TORINO – Gianluigi Buffon tornerà titolare contro il Milan in Coppa Italia. Il portiere bianconero, specie nelle ultime stagioni, era abituato a non giocare queste partite, lasciando spesso spazio ai vari Szczesny, Neto o Storari. Adesso è lui il portiere di Coppa, e mercoledì scenderà in campo dal primo minuto con l’obiettivo di conquistare l’ennesima finale della sua carriera. Sarri farà del turnover parziale contro i rossoneri, ma non sembrerebbero esserci dubbi sulle presenze di Buffon e Cristiano Ronaldo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<