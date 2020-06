Juventus-Milan 0-0: bianconeri rimandati verso la finale

TORINO – All’Allianz Stadium si torna a giocare senza pubblico. Come prevedibile, la prima partita dopo il lunghissimo stop del calcio si gioca a ritmi bassi, che praticamente si congelano dopo l’espulsione di Rebic. I bianconeri non approfittano dell’occasione più importante della partita: il rigore stampato sul palo da Cristiano Ronaldo, che stasera non si è mostrato nella migliore versione di sé stesso. La Juventus comanda il gioco per praticamente tutto il match, limitandosi però a conclusioni da fuori e lunghe manovre, senza mai sfondare davvero la barricata eretta dalla difesa di Stefano Pioli. Nel corso della ripresa il Milan prova ad affacciarsi verso la porta di Buffon con qualche ripartenza, ma senza mai creare grossi pericoli al numero 77. Ma attenzione perché, proprio dopo la partita, è arrivata una nuova folle voce di mercato: sarebbe clamoroso! >>>VAI ALLA NOTIZIA