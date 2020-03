Juventus, lo stop aiuta a recuperare gli infortunati

TORINO- A causa dell’emergenza Coronavirus, il campionato è ormai fermo e tale resterà almeno fino al 3 aprile. Una situazione che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gioca a favore degli infortunati in casa Juventus. In particolare sono Chiellini, Khedira e Douglas Costa ad essere favoriti dalla situazione, visto il tempo maggiore a disposizione per tornare in forma per la parte finale di questa stagione (sempre se si dovesse concludere).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<