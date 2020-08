Juventus-Lione, Sarri vuole allungare la sua striscia positiva

TORINO- Juventus-Lione sarà una gara importante anche per Maurizio Sarri, che vorrà certamente continuare ad allungare la sua striscia positiva di incontri casalinghi in ambito europeo. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, il tecnico è imbattuto in Europa tra le mura amiche dal febbraio del 2018, quando il suo Napoli su sconfitto per 3-1 dal Lipsia. Dopo quella gara ne sono arrivate altre 10, che hanno portato a 9 vittorie e un solo pareggio.

