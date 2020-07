Juventus-Lione, ora è ufficiale: si giocherà il 7 agosto allo Stadium

TORINO- Con un campionato ancora da portare a termine, la Juventus conserva comunque qualche pensiero sulla Champions League, che riprenderà tra meno di un mese. Il club bianconero, che sogna la tanto agognata coppa da ormai 24 anni, dovrà rimontare lo svantaggio con il Lione, attualmente avanti per 1-0 in virtù del successo dell’andata. La gara di ritorno con i francesi si giocherà venerdì 7 agosto allo Stadium, con il calcio d’inizio fissato per le 21.

