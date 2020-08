Juventus-Lione, Matuidi l’unico diffidato

TORINO- Mancano ormai pochi giorni a Juventus-Lione, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In casa bianconera l’unico calciatore a rischio squalifica è Matuidi, che per questo motivo potrebbe non scendere in campo dall’inizio. In caso di ulteriore ammonizione, infatti, il francese non sarebbe disponibile per gli eventuali quarti. In casa transalpina, invece, sono Marcelo, Koné e Cornet a rischio squalifica.

