Juventus-Lione, l’eliminazione costa 40 milioni di euro

TORINO- La cocente eliminazione per mano del Lione dalla Champions League costa cara alla Juventus. Il club bianconero, infatti, ha subito una perdita di ben 40 milioni di euro, che sarebbero invece entrati nelle casse con il l’arrivo alla finale di Lisbona. Il Corriere dello Sport riporta le seguenti cifre: 10,5 milioni per il passaggio ai quarti, con un tesoretto di 37,5 milioni contando anche semifinale e finale, oltre a 4 milioni in caso di vittoria della coppa.

