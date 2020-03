TORINO- Altra buona giornata in borsa per la Juventus che, dopo le numerose chiusure in perdita dovute all’emergenza Coronavirus, chiude con il titolo in leggero rialzo con uno 0,06%. Notizie positive anche per la ltre due italiane, con la Roma che tocca il +1,65%, mentre la Lazio si ferma a +0,75. Le tre società vanno in controtendenza rispetto all’andamento generale della borsa italiana, fermatasi a -1,09.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<