Juventus-Lazio 2-1: CR7 fa 30 in stagione, bianconeri ormai con lo scudetto in tasca?

TORINO – Partita decisamente bloccata nella prima frazione di gioco, con le due squadre che si sono studiate e non hanno osato giocate rischiose. La Juventus è andata vicino al gol in un paio di occasioni, prima con un palo di testa di Alex Sandro e poi con una cavalcata di Rabiot verso la porta. Nel primo tempo l'unica occasione nitida per la Lazio, invece, capita al minuto 44 con un gran tiro da fuori di Immobile che prende il legno pieno. Nel secondo tempo i bianconeri fanno un gol dopo l'altro: prima un rigore di Ronaldo su mani di Bastos e poi sempre il portoghese a porta sguarnita per il 2-0 su assist di Dybala. Al 65esimo altra palla al bacio dell'argentino per CR7 che stampa il pallone dell'eventuale 31esimo gol in stagione sulla traversa.