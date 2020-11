Juventus, la quarta maglia sbarca su PES2021

TORINO- Grande novità per tutti gli amanti di PES2021, il famoso videogioco calcistico. Come comunicato dalla Juventus tramite un tweet, infatti, da oggi sarà possibile scaricare il kit della quarta maglia bianconera indossata contro il Verona in campionato: “L’avete potuto ammirare nella gara di campionato giocata dai bianconeri allo Stadium contro l’Hellas Verona e da quella disputata dalle Women contro il Sassuolo. Da adesso sarà possibile utilizzarlo per giocare con la Juventus su eFootball PES 2021! Parliamo del Quarto Kit, che ha rivisitato ha trovato il third kit 2015/16, la celebre maglia rosa. Una scelta, quella di Konami, studiata per permettere ai propri utenti di immergersi in un’esperienza ancora più realistica: tutto quello che dovranno fare gli appassionati di PES, sarà scaricare il kit, caricarlo su un drive USB e poi successivamente, utilizzando la modalità ‘Edit’_, e poi caricarlo sulla piattaforma di gioco!”: