Juventus, iniziativa per San Valentino: un biglietto omaggio per il JMuseum

TORINO- Anche la Juventus si prepara a festeggiare San Valentino. Il club bianconero, come comunicato sul proprio sito ufficiale, ha voluto proporre un’iniziativa per invitare le coppie di innamorati a visitare il JMuseum nella giornata di domani. Uno dei due biglietti acquistati, infatti, sarà in omaggio: “Storia di un grande amore. Da vivere insieme, allo Juventus Museum. Domani, in occasione della giornata di San Valentino, visitare il Museo bianconero con la persona amata sarà ancora più bello. A tutte le coppie che si presenteranno alle casse nell’orario di apertura (10:30 – 18:00) verrà data la possibilità di usufruire di una promozione speciale: acquistando un biglietto intero per il museo, il secondo sarà omaggio. Qualora i visitatori dedicassero di visitare anche l’Allianz Stadium potranno acquistare l’integrazione direttamente al Museo. Vi aspettiamo, per un San Valentino bianconero!”.

