Juventus, in estate via uno tra Bernardeschi e Douglas Costa

TORINO- La Juventus continua a seguire da vicino la situazione legata a Federico Chiesa, pupillo di Maurizio Sarri che farebbe carte false per averlo a disposizione nella sua rosa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima di affondare il colpo, il club bianconero dovrà prima liberare posizioni nel reparto offensivo. I candidati a lasciare Torino sono Federico Bernardeschi e Douglas Costa che, per diversi motivi, non hanno trovato molto spazio in questa stagione.

