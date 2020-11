Juventus, il ricordo di Dino Da Costa

TORINO- Nella serata di ieri, all’età di 89 anni, si è spento l’ex calciatore Dino Da Costa, protagonista in Italia con le maglie di Roma e Juve tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, ha voluto dedicare un ricordo al suo ex attaccante: “All’età di 89 anni ci ha lasciato Dino Da Costa. Una lunga carriera in Italia, la sua, passata attraverso la Roma, la Fiorentina, l’Atalanta, la Juventus, il Verona e l’Ascoli. E se il brasiliano rappresenta un mito per il club giallorosso, detenendo ancora il record di gol nel derby capitolino, anche in bianconero è stato protagonista di una bella storia, proseguita anche dopo la sua esperienza da calciatore”.