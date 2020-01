Juventus, il report dell’allenamento: si ritorna in campo

TORINO- Dopo il giorno di pausa concesso in seguito al ko di Napoli, la Juventus è tornata ad allenarsi nel primo pomeriggio al JTC per iniziare a preparare la gara con la Fiorentina di domenica. Allenamento personalizzato per Alex Sandro, Ronaldo e Pjanic, mentre si è rivisto parzialmente anche De Sciglio: “Seduta pomeridiana, oggi, per la Juventus, che ha ripreso a lavorare dopo la pausa di ieri, seguente al ritorno da Napoli. I bianconeri hanno lavorato sulla ripresa atletica, inizialmente, per poi dedicarsi ai possessi palla, e infine per concludere con una partitella, per i non impegnati domenica sera. Da segnalare che Alex Sandro, Pjanic e Ronaldo come da programma, hanno effettuato un allenamento personalizzato, e che De Sciglio è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani l’appuntamento è fissato al mattino”.