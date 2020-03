Juventus, il report dell’allenamento: al JTC si ricomincia a correre

TORINO- Dopo la domenica di riposo, la Juventus è tornata a lavorare al JTC nel primo pomeriggio per preparare la gara di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì sera: “Allenamento pomeridiano per gli uomini di Sarri, che sono ritornati al lavoro in vista della sfida di mercoledì sera all’Allianz Stadium contro il Milan (calcio d’inizio alle 20.45), match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nella sessione odierna, la squadra si è focalizzata dunque sul lavoro di preparazione alla gara contro i rossoneri”.

