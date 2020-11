TORINO- Dopo il successo in campionato sullo Spezia, la Juventus è attesa dall’impegno di Champions contro il Ferencvaros. La squadra di Pirlo, in casa dell’undici ungherese, andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva in tutte le competizioni, traguardo mai raggiunto in questo inizio stagione. Troppi pareggi per la formazione bianconera, che da ora vuole dare una svolta alla propria annata.