Juventus, comunicato ufficiale: “Nessuna restrizione per chi andrà in trasferta a Lione”

TORINO- Visti i problemi derivati dall’epidemia di Coronavirus, la Juventus e molte altre squadre saranno costrette a giocare i prossimi incontri di campionato a porte chiuse per evitare contagi. In molti, quindi, si chiedevano se lo stesso discorso sarebbe valso anche per gli incontri europei del squadra, a cominciare dalla trasferta di Lione di domani. A far luce sulla faccenda, con un comunicato ufficiale, è stato lo stesso club bianconero: “Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League al Groupama Stadium di Lione. Le autorità francesi e l’Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri. Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21!”.

