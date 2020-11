TORINO- La Juventus è sempre in cerca di giovani talenti da aggiungere alla rosa a disposizione di Pirlo, così da continuare il processo di svecchiamento cominciato in estate. Secondo Tuttosport, la partita di sabato contro il Cagliari sarà l’occasione per monitorare da vicino i progressi di Gabriele Zappa. Classe 1999, il terzino sta vivendo un ottimo inizio di stagione in rossoblù, dopo l’ottima annata in B passata a Pescara.