TORINO – Nella prossima sfida di campionato della Juventus prevista per sabato prossimo per le 20.45 contro il Cagliari arbitrerà il signor Maresca. I suoi assistenti saranno Vivenzi e Bresmes, mentre come quarto uomo è stato designato Dionisi. Al VAR ci sarà Mariani coadiuvato da Valeriani.