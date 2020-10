TORINO- Grigoris Kastanos, centrocampista in prestito dalla Juventus al Frosinone, ha parlato così in conferenza stampa: “Lo scorso anno sono stato a Pescara ed ho giocato con continuità. Qui a Frosinone ho l’opportunità in una grande squadra, per trovare anche la continuità giusta. A me piace vivere, calcisticamente parlando, il presente, quindi voglio dare il massimo per questo club e poi vedremo quello che accadrà nel futuro”.