Juve, senti Di Canio: “Con questo meccanismo diventerà devastante come il Bayern…”

TORINO – Paolo Di Canio, ex giocatore, ha parlato di Juventus ai microfoni di Sky Sport durante Il Club, trasmissione sportiva presentata dal giornalista Fabio Caressa: "La Juventus fa le cose semplici, ma lo dico con accezione positiva. Giocano come facevamo noi con il Gaucho Morrone nella Primavera della Lazio. Il Bayern Monaco diventa devastante con Flick quando ci sono le distanze giuste tra i reparti e ogni giocatore va ad occupare la sua zona del campo. La Juve con questo meccanismo diventerà devastante come il Bayern Monaco, ne sono sicuro".