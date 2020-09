Juve-Samp: Did Ju Know?

TORINO – Si riparte da qui. Dalla gara che, a fine luglio, regalò lo Scudetto matematico ai bianconeri.

I PRECEDENTI: DUE VOLTE ALL’ESORDIO

Sono 124 i precedenti tra Juventus e Sampdoria in Serie A, i bianconeri conducono per 61 successi a 26, completano 37 pareggi.

Juventus e Sampdoria si sono affrontate due volte alla prima giornata in Serie A: 1-0 per i blucerchiati nel 1982 e 1-0 per i bianconeri nel 2013.

COSI’ IN CASA DELLA JUVE

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare interne contro la Sampdoria in Serie A, segnando in ciascuna almeno due gol (16 reti nel periodo). L’ultimo successo esterno dei blucerchiati in campionato contro i bianconeri è arrivato nel gennaio 2013, 2-1 con Delio Rossi in panchina (doppietta di Mauro Icardi).

La Juve ha trovato il gol in tutte le ultime 11 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 31 reti nel parziale (2.8 di media a match).

…E ALLA PRIMA…

La Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all’esordio stagionale in Serie A (min. 4 sfide): 66% – 57 su 87 e meno sconfitte (8% – sette su 87), l’ultima nell’agosto 2015 (0-1 vs Udinese). I bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite d’esordio stagionale in Serie A, la serie aperta di successi consecutivi più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. Non arriva a cinque dalla striscia tra il 2000 e il 2007 (sette in quel caso).

La Sampdoria ha perso gli ultimi due esordi stagionali nel massimo campionato (vs Lazio nel 2019 e vs Udinese nel 2018): i blucerchiati non iniziano tre stagioni di fila in Serie A con una sconfitta dal 2006/07.

SI RIPARTE DA QUI

La Juventus ha vinto nove Scudetti di fila, striscia record nella storia dei cinque maggiori campionati europei.

Con Claudio Ranieri alla guida, la Sampdoria ha guadagnato 39 punti in 31 giornate dello scorso campionato, i blucerchiati occuperebbero l’11ª posizione in Serie A nel periodo.

La Sampdoria ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 17.