TORINO- Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Arthur, la Juve è in cerca di un altro profilo per rinforzare il proprio centrocampo. Ad unirsi ai bianconeri, però, non sarà Thiago Alcantara, nonostante il gradimento di Maurizio Sarri. Come riferito dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, l’ex Barcellona sarebbe ormai ad un passo dal Liverpool, in cerca di rinforzi per bissare il successo di quest’anno in Premier League.

