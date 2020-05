Juve, per la difesa del futuro piace sempre Romagnoli

TORINO- In caso di nuova mancata qualificazione alla Champions League, in casa Milan, nei prossimi mesi, potrebbe esserci un esodo di giocatori. Tra i nomi in uscita potrebbe esserci anche quello di capitan Alessio Romagnoli, in rossonero da ormai cinque anni, in cui è diventato un simbolo della difesa. Il ragazzo scuola Roma è finito nel mirino della Juve, che lo segue da diverso tempo come profilo per ringiovanire il proprio pacchetto arretrato, che presto potrebbe salutare anche i senatori Chiellini e Bonucci. Su Romagnoli, però, è forte la concorrenza del Barcellona.

