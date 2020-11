TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo, avrebbe messo nel mirino Eduardo Camavinga, talento classe 2002 in forza al Rennes e già punto fermo della Nazionale francese. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, il club bianconero dovrà vedersela con l’Inter, altro club sulle tracce del 18enne transalpino. Non va poi dimenticata la concorrenza del Real Madrid, al momento in prima fila.