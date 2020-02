Juve, ottavo da incubo: a Torino serve l’ennesima impresa

TORINO- Una brutta Juve esce con le ossa rotte dal campo del Lione, capace di prevalere con il risultato di 1-0 grazie ad un primo tempo giocato a ritmi nettamente più elevati. Bianconeri in partita solo nel finale, ma tanto non è bastato ad evitare il ko esterno in terra francese. E così, per la terza stagione consecutiva, dopo i primi 90 minuti della fase ed eliminazione diretta, Dybala e compagni rischiano nuovamente la clamorosa eliminazione. Nel 2018 furono proprio il numero 10 e Higuain a ribaltare il Tottenham in un Wembley stracolmo, mentre nella passata stagione fu una serata di grazia di Cristiano Ronaldo ed estromettere l’Atletico dalla competizione. A Torino, tra 20 giorni, servirà una nuova impresa. Una nuova serata da vera Juve.

