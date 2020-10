Juve-Napoli, De Laurentiis pronto a rivolgersi ai tribunali civili

TORINO- Nella serata di ieri, il Giudice Sportivo si è espresso sul caso Juve-Napoli, decretando il successo dei bianconeri per 3-0 a tavolino, oltre ad infliggere un punto di penalizzazione ai partenopei. Come riportato da Repubblica, però, Aurelio De Laurentiis non ci sta e prepara le sue mosse. Il numero uno partenopeo si rivolgerà prima alla Corte d’Appello Federale per cancellare sconfitta a tavolino e penalizzazione in classifica, poi successivamente a CONI e Tar. Se non dovesse bastare, è pronto a portare il caso anche nei tribunali civili.