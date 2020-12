Juve-Napoli, De Laurentiis andrà fino in fondo

TORINO – La Repubblica fa il punto sulla situazione Juve-Napoli. Il club azzurro, dopo aver visto respinto il ricorso presentato alla Corte di Giustizia Sportiva, ha intenzione di andare fino in fondo per vedersi tolto il punto di penalizzazione in classifica e il 3-0 a tavolino. De Laurentiis ha già promesso a tutta la squadra che, se necessario, arriverà fino al TAR pur di ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo. Ma intanto, occhio alle ultime novità sul mercato bianconero: 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! >>>VAI ALLA NOTIZIA