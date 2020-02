Juve-Inter, si fa largo l’ipotesi rinvio

TORINO- L’incontro tra Juve e Inter, programmato per domani sera, è ora a rischio rinvio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Consiglio dei Ministri non avrebbe preso ancora una decisione in merito, ma anche la giornata numero 26 rischia di subire molte variazioni. La questione economica, con i molti soldi in meno che verrebbero incassati dai club, è seguita da quella del tifo, con la paura che alcune frange estreme bianconere possano aspettare i nerazzurri e Conte fuori dallo stadio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<