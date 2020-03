Juve-Inter, il dato sugli ascolti: solo 3 milioni gli spettatori al seguito

TORINO- La chiusura delle porte decretata per le partite del prossimo mese non ha favorito il numero degli spettatori al seguito di Juve-Inter, posticipo giocatosi ieri sera. Come riportato da Sky, infatti, sono stati soltanto 3 i milioni di spettatori, con uno share calcolato intorno al 10, 6%. Numeri minori anche a quelli dell’andata, quando si registrarono 3,2 milioni di spettatori e uno share del 13,2% per il derby d’Italia.

