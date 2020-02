Juve-Inter, Higuain si candida per un posto da titolare

TORINO- Rientrato in occasione del ko di Lione, Gonzalo Higuain ha mostrato di aver superato i problemi fisici che lo avevano colpito nell’ultima settimana. Il centravanti argentino è ormai recuperato e, in vista del big match contro l’Inter, si candida per un posto da titolare dopo le panchine dell’ultimo mese. Il centravanti argentino insidia Dybala per un posto al centro dell’attacco, con Cuadrado e il solito Cristiano Ronaldo che agirebbero ai suoi lati.

