Juve-Inter, con una vittoria Sarri può eguagliare Conte

TORINO- Un successo per eguagliare Antonio Conte. È questo quello che Maurizio Sarri si augura dalla partita di stasera tra la sua Juve e l’Inter, recupero della scorsa giornata rinviata a causa del Coronavirus. Come riportato da Tuttosport, vincendo stasera, il tecnico toscano sarebbe il primo dopo 40 anni, insieme all’allenatore interista, ad aver vinto entrambi i confronti in questa partita alla prima stagione in uno dei due club.

