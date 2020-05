Juve, il Wolverhampton fa il prezzo per Jimenez

TORINO- Con un Higuain sempre più lontano da Torino, la Juventus sta lavorando all’acquisto di un centravanti che possa degnamente rimpiazzare il numero 21. Tra i vari nomi nel mirino c’è anche Raul Jimenez, protagonista della stagione del Wolverhampton con 22 reti messe a segno fin qui. Come riferito da Tuttosport, però, l’attaccante messicano ha un costo molto elevato del cartellino: ben 60 milioni di euro. Una cifra che i bianconeri, per un calciatore di 29 anni, non vorrebbero spendere.

