TORINO- Al termine di questa stagione, la Juve continuerà il proprio lavoro di ringiovanimento della rosa. Tra i reparti finiti nel mirino c’è la difesa, che non potrà contare ancora a lungo su Chiellini e Bonucci. Come riportato da Tuttosport, l’ultima idea di Fabio Paratici è il francese Wesley Fofana, passato in estate per 40 milioni di euro dal Saint-Etienne al Leicester (cessione più remunerativa nella storia del club transalpino).