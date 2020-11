Juve-Ferencvaros 2-1, Morata scaccia i fantasmi del pareggio al 92′

TORINO- Altra vittoria in Champions League per la Juventus nel segno di Alvaro Morata. Il quinto gol stagionale in Europa del numero 9 spagnolo regala ai bianconeri tre punti insperati con una capocciata al 92′, quando la partita sembrava indirizzata sui binari dell’1-1. Juve per larghi tratti padrona del gioco, ma fermata prima dal portiere e poi due volte dal palo, fino al gol dell’ex Atletico. Gara coraggiosa del Ferencvaros, passato anche in vantaggio sfruttando un regalo generale della difesa. Ottime prestazioni per Ronaldo, De Ligt, Danilo e Cuadrado. Male, molto male, Dybala, mai entrato nel vivo della partita.