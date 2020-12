TORINO – La crescita esponenziale del movimento calcistico femminile è il prodotto della caduta di una lunga serie di barriere. Domani la Juventus ne vedrà cadere un’altra, visto che il match dei bianconeri sarà arbitrato per la prima volta da una donna. Sarà Stephanie Frappart a dirigere la gara, che le varrà anche come esordio in Champions League.