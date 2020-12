Juve-Dinamo Kiev, Bernardeschi indossava una maglia della scorsa stagione

TORINO- Entrato in campo a metà ripresa, Federico Bernardeschi ha giocato una buona gara contro la Dinamo Kiev, pur senza particolari scossoni. A saltare all’occhio, però, è stata la divisa indossata dal numero 33 bianconero. Il ragazzo è sceso in campo con una maglia utilizzata dalla Juve nella fase finale di Champions della passata stagione, come si può evincere dalla scritta “grazie” ricamata sul petto, rivolta ai tifosi che, in quel momento, erano alle prese con il lockdown. Un episodio che ha scatenato l’ilarità dei supporters sui social:

