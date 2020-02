Juve chiamata alla rimonta numero 14

TORINO – La caduta della Juventus a Lione, arrivata per aver lasciato più di metà gara ai francesi, ha scosso l’ambiente bianconero. Esattamente come accadde l’anno scorso dopo il match del Wanda Metropolitano, la Juventus è chiamata a ribaltare il risultato per avanzare in Champions League. I numeri sembrerebbero essere dalla parte dei bianconeri, che nella loro storia sono riusciti in imprese simili per ben 13 volte. All’Allianz Stadium contro il Lione dovrà arrivare la quattordicesima, altrimenti lo scossone potrebbe rivelarsi davvero troppo pesante per il finale di stagione della Juventus.

