TORINO- Juninho Pernambucano, ds del Lione, ha parlato del futuro di alcune stelle del club (intervista ripresa da TMW): “Abbiamo giocato venerdì e giocheremo di nuovo venerdì prossimo, Depay nell’ultima gara è rimasto in panchina per questo. Non abbiamo fin qui ricevuto offerte per lui o per Aouar. Se rimarranno saranno felici di darci una grossa mano. Per chi è arrivata una proposta da altri club è già partito”.