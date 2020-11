Jorginho, parla l’agente: “Ci fu un colloquio con la Juve, Sarri lo voleva di nuovo con sé”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, il procuratore Joao Santos ha parlato del suo assistito Jorginho, un tempo nel mirino della Juve: “Ci fu un colloquio con i dirigenti del club bianconero, Sarri lo voleva di nuovo a suoi ordini dopo averci lavorato a Napoli. Lui tiene sempre in considerazione noi e noi teniamo sempre in considerazione lui, se il ragazzo è arrivato in Nazionale è grazie anche a Maurizio. Futuro? Sta bene al Chelsea, poi non conosco i piani del club. Ha due anni e mezzo di contratto, parlare di rinnovo in questo periodo è molto difficile, però ai dirigenti del Chelsea piace molto Jorge e quindi dovremmo parlarne la prossima estate”.