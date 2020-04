Jorginho: “Mi manca l’Italia, ma sono felice qui al Chelsea”

TORINO- Accostato alla Juventus negli scorsi mesi, Jorginho ha chiuso al momento le porte ad un addio al Chelsea. Il centrocampista ex Napoli ha parlato in una diretta Instagram sul profilo de “Gli autogol”: “Sono molto felice qui al Chelsea. Lo scorso anno parlavo solamente in italiano, ma da quest’anno ho migliorato il mio inglese. Italia? Mi manca l’atmosfera e il cibo, ma come ho detto sono contento qui a Londra. Il miglior ricordo è sicuramente legato alla vittoria dell’Europa League della passata stagione”.

