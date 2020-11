TORINO- La Juve, per rinforzare la propria rosa, punta ancora una volta sull’acquisto di Isco, che al Real Madrid non sta certamente vivendo il momento migliore della sua carriera. Il procuratore dell’ex Malaga, ai microfoni di Cadena Ser, ha parlato del possibile futuro del suo assistito: “Circolano diverse voci. Lo sappiamo e ascoltiamo tutto. Noi però non stiamo valutando nulla e l’idea sarebbe quella di rimanere ancora a Madrid”.