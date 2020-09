Il Villareal ha abbandonato la pista Mattia De Sciglio

TORINO – Ancora incerto il futuro di Mattia De Sciglio! Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Villareal avrebbe abbandonato la pista che porta al terzino della Juventus. Negli ultimi giorni, il club spagnolo aveva chiesto informazioni sul giocatore alla società bianconera e sembravano esserci i presupposti per una trattativa.

Nelle ultime ore, però, il Submarino Amarillo ha deciso di virare su un altro obiettivo, acquistando dal Watford l’ecuadoriano Estupinan per 15 milioni di euro. De Sciglio, dunque, non andrà in Spagna; tuttavia, il suo nome rimane nella lista delle partenze della Vecchia Signora. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla sua situazione.