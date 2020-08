Il Valencia guarda in casa Juve: De Sciglio e Rugani nel mirino

TORINO- Come riferito da Sportmediaset, il Valencia starebbe guardando in casa Juve per rinforzare la propria difesa. Il club spagnolo avrebbe messo nel mirino Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, entrambi ai margini della rosa bianconera con Sarri e non al centro del progetto tecnico di Pirlo. Sull’ex Milan ci sarebbero anche Psg e Roma, mentre per l’ex Empoli si parla anche di un trasferimento al neo promosso Benevento.

