TORINO- Il campionato, per alcune squadre (tra cui la Juve), si è concluso ieri sera. Il ct Mancini, attraverso un post sul proprio profilo Twitter, si è lasciato andare a diversi complimenti: “È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla @juventusfc per lo Scudetto, al @sscnapoli per la vittoria della coppa Italia e a @ciroimmobile per aver vinto la scarpa d’oro!”:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<