TORINO – Dopo le molte critiche che Cristiano Ronaldo ha ricevuto sotto l’ultimo post Instagram, il portoghese ha deciso di cancellare il commento che ha fatto discutere nelle ultime ore: “Il tampone per il coronavirus è una cavolata”. Il messaggio (che ha ricevuto anche tantissimi like) è stato dunque rimosso, non sappiamo se per volere della stessa Juventus o dell’entourage del giocatore bianconero, ma una cosa è certa: il dietrofront è stato veramente opportuno.