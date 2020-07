Il Real Madrid vuole arrivare a Pogba

TORINO- Nel caso in cui il Real Madrid dovesse riuscire a vincere la Liga, il presidente del club, Florentino Pérez potrebbe decidere di premiare Zinedine Zidane con uno dei suoi più grandi desideri. Stiamo parlando di Paul Pogba, centrocampista attualmente in forza al Manchester United. Il club spagnolo avrebbe già in programma una strategia per arrivare al giocatore: dopo aver ceduto Hakimi, incassando 40 milioni di euro, potrebbero arrivare altre cessioni, in modo da far cassa e presentare poi un’offerta al club inglese. Da battere però, ci sarà la concorrenza della Juventus.

