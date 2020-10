Il Barça provoca la Juve: “Siamo contenti che abbiate potuto vedere Dio sul vostro campo”

TORINO – La Juventus trova la sua prima sconfitta stagionale in Europa, a beneficio del Barcellona che, espugna l’Allianz Stadium per 0-2. In assenza di Cristiano Ronaldo, è stato inevitabilmente l’argentino Leo Messi a rubare la scena, grazie a giocare sontuose, condite anche con un gol dagli 11 metri. Al termine del match ci ha pensato il Barcelona stesso a tenere gli animi ancora accesi, perché sul suo account Twitter, ha lanciato un messaggio provocatorio alla Vecchia Signora, ma anche a CR7. Nel post si può vedere la foto di Leo Messi, con sotto la seguente frase: “Siamo contenti che abbiate potuto vedere il vero Dio sul vostro campo”.