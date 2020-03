Icardi torna a Milano? La Juve non molla

TORINO – Una manovra dell’ultimo giorno, con cui i nerazzurri hanno scongiurato il pericolo di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus. Questo succedeva in estate, dopo che la telenovela Icardi ha affollato le pagine dei quotidiani sportivi per mesi. L’argentino, pur in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, resta un obiettivo dei bianconeri. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe essere agevolata proprio dal PSG nella corsa al giocatore. I transalpini infatti non sarebbero certi di voler spendere 70 milioni di euro per il riscatto di ‘Maurito’, con la Juve pronta a tornare sull’obiettivo in estate, forte della situazione di difficoltà che vivrebbero i nerazzurri nel trovargli un’altra sistemazione.

